Pour ceux qui ne veulent pas faire du boîtier un poste de dépense majeur de leur future configuration PC (et ils n'ont pas forcément tort), les options ne manquent plus, et de nos jours viser bas ne sous-entend plus les mêmes concessions qu'à l'époque, loin de là. Beaucoup de boîtiers abordables sont raisonnablement bien équipés et construits, même s'ils feront bien évidemment souvent fi de matériaux plus nobles comme l'aluminium, ou de ventilateurs de qualité ou d'un panneau latéral à battants, ils n'ont pas forcément non plus beaucoup à envier aux alternatives plus haut de gamme, beaucoup plus chères et qui feront majoritairement exactement le même travail.

Aujourd'hui, ne vous attendez donc pas à un design ultra travaillé, les nouveaux VT4 de SilentiumPC affichent du basique, un bloc avec des angles arrondis, plaqué de verre latéralement et de mesh en façade. Une recette qui a fait ses preuves encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore, elle n'est donc pas unique et n'attirera pas beaucoup l'oeil, mais devrait largement faire le travail une fois le boitier convenablement équipé.

Ce nouveau VT4 ressemble beaucoup au VT2 dévoilé en novembre. Pardi, l'ADN est exactement le même, sauf qu'il est un poil plus grand et livré au minimum avec 2 ventilateurs. Comme avec le VT2, SilentiumPC propose plusieurs combinaisons pour la ventilation du boîtier, avec ou sans ARGB, ainsi qu'une nouvelle version blanche (intégralement, y compris l'intérieur du boîtier et la bande de sécurité du verre trempé).

Au fond, l'offre n'est franchement pas vilaine, bien que basique et banale. L'équipement des VT4 est standard, mais suffisant pour de nombreuses configurations, surtout si l'on n'a pas besoin de plus d'emplacements pour le stockage (de toute façon, M.2 powaaaa, mort aux câbles !). Avec ceci, la tarification semble également plus que correcte au vu de ce qui est proposé.