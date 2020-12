Il semblerait qu'on se dirige doucement vers la fin des rumeurs. Au cours des derniers mois, nous avons eu comme nouvelle carte Ampere des RTX 3080 20 Go, des RTX 3070 16 Go, des RTX 3060 12 Go et des RTX 3080 Ti 20 Go. Le CES approche, et donc la fiabilité des infos augmente, comme nous allons le voir. En effet, les cartes du jour semblent donc bien en route, ce sont les RTX 3080 Ti 20 Go et RTX 3060 12 Go. Comment expliquer ce titre donc ? C'est assez simple, elles ont été dénichées sur le site ASUS, avec chacune une version Strix classique et une autre overclockée, il n'y a aucun doute sur les cartes étant donné leur nom.

Elles sont donc confirmées par ASUS, qui a au moins quatre modèles à proposer. En revanche, elles ne sont toujours pas officialisées par Nvidia, on peut penser désormais qu'elles le seront au CES dématérialisé dans deux semaines. Une chose est sûre, il s'agirait de venir proposer des RTX 3080 Ti aux performances supérieures à la RX 6900 XT en rastérisation, pour un prix identique, la carte garderait l'avantage Ampere en Ray Tracing. Mais aussi d'abaisser le ticket d'entrée Ampere sans castrer les perfs avec 12 Go de VRAM. L'éternel problème restera finalement la disponibilité, qui devrait rester bien compliquée jusqu'en mars. On a beau multiplier les modèles, si on ne les trouve pas en boutiques, c'est contre-productif ! (Source HXL)