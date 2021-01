Dell s'apprête à lancer sur le marché un écran 40" sympathique nommé U4021QW. Derrière ce nom barbare se cache un engin de 40 pouces, format 21/9, ce qui sera donc plus haut et large que les 35" qui ont la taille d'un 27" avec grosso modo 10cm de plus de part et d'autre. C'est une dalle incurvée avec une courbe de 2500R, d'origine IPS, affichant un sympa 5120x2160, soit quand même 33% de pixels en plus que l'UHD.

Le temps de réponse de gris à gris est compris entre 5 et 8 ms, ça n'en fait pas un écran destiné aux joueurs invertébrés invétérés, mais aux bosseurs, et ce d'autant plus qu'il n'y a pas de support du VRR. La luminosité est de 300 cd/m², le contraste digne de l'IPS avec 1000:1. Il couvre 100% du sRGB, 98% du DCI-P3, monte sur 12cm, tilte de -5 à 21°, et pivote de 30°, supporte les fixations VESA100.

Enfin, il y a une réduction des émissions de la lumière bleue, ce qui fait une belle image jaunie comme à la belle époque des moniteurs cathodiques en fin de vie. Il y a deux HDMI 2.0, un DP 1.4, 4 USB Type-A, un USB Type-B, un 10 Gbps USB Type-C délivrant 15W, un TB 3 délivrant 90W, un switch KVM, un port gigabit LAN, et une prise casque, sans oublier une paire d'enceintes de 9W. Comptez 2100$ à partir du 28 janvier.