Bien que la fin d'année fut passionnante pour tous les amoureux du hardware (donc tous les gens qui ne sont pas des prêcheurs), elle n'a pas signé pour autant la fin des hostilités entre les différents constructeurs. Si on se doute qu'AMD dévoilera les gammes inférieures RDNA2 lors du CES, Nvidia devrait suivre le même chemin.



Selon Igor Wallossek, le planning de lancement de nouvelles cartes Ampere serait le suivant. Pour commencer, en janvier, on devrait voir arriver les RTX 3060 dotées respectivement de 6 ou 12 Go de GDDR6, ce serait au choix, avec forcément des différences tarifaires, mais aussi de performances. La raison serait simple, le GA106 utilisé dans dans la RTX 3060 12 Go aurait 3840 cuda cores FP32, là où la RTX 3060 6 Go n'en aurait que 3584. Autre point d'achoppement entre les deux variantes, la vitesse de la mémoire, 16 vs 14 Gbps par puce de mémoire, mais les deux auraient bien un bus 192-bit.

Comment se fait-il que des cartes ayant la même nomenclature aient autant de différences ? Tout simplement parce que ma RTX 3060 6 Go serait le nouveau nom de la RTX 3050 Ti, qui donc aurait été renommée. La RTX 3050 serait prévue en revanche. Autre info venue d'Igor, la RTX 3080 Ti, avec son GA102 ayant autant de cuda cores que la RTX 3090 (10496FP32), mais ses 20 Go de GDDR6X à 19 Gbps (contre 24 Go à 19.5 Gbps à sa grande soeur), aurait été repoussée par Nvidia à février, en sachant qu'aucune date officielle n'avait été annoncée en amont, c'était plutôt de la rumeur. Il ne reste plus que le CES pour en savoir plus de manière officielle, autant chez les rouges que les verts.