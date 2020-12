Sur le segment des cartes graphiques pour ordinateurs potables, le projecteur était principalement braqué sur les APU ces derniers temps. Il faut dire qu’entre un Intel qui nous promet monts et merveilles quant à son architecture Xe, et AMD qui est revenu sur le haut de gamme avec RDNA2, les constructeurs ont de quoi nous faire rêver sur ce segment, d’autant plus que les contraintes matérielles au niveau des tailles des puces ainsi que du dégagement thermique ont tendance à favoriser les solutions tout-en-un intégrant CPU et GPU sur un même package.

Néanmoins, pour qui souhaite des performances haut de gamme, point de magie : le passage par la case « dGPU » est obligatoire. Or, en dépit des annonces des RX 6000 et des RTX 3000, les firmes n’ont soufflés mots d’éventuelles versions pour ordinateurs portables, ce qui se justifie tout à fait au vue de la pénurie actuelle - le coronavirus n’aidant de surcroît pas à la vente de machines orientées mobilité.

Au comptoir, nous avons déjà une petite idée du prix des modèles !

Ainsi, les nouvelles de ces versions mobiles nous proviennent de fuites, ici concernant la RTX 3070 dans le benchmark VRAY, sans plus de précision sur l’appareil, si ce n’est qu’il s’agit d’un modèle provenant de de chine du fait de la version de Windows 10 专业版 utilisée. Côté performance, le score de 1 394 points la placerait légèrement au-dessous d’une RTX 2080 Ti, soit moins bien qu’une RTX 3060 Ti actuelle. Une surprenante déception ? Pas vraiment, puisque le 10 nm retenu par NVIDIA pour ses gravures entraîne une consommation parfois gargantuesque (coucou la RTX 3090 !), difficilement acceptable pour une puce mobile. Et, qui dit réduction de l’enveloppe thermique, dit aussi réduction des fréquences, et donc des performances. Reste à vérifier tout cela lors des annonces officielles ! (Source : VideoCardz)