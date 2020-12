Le constructeur Synology nous annonce sa nouvelle version de DSM, système d'exploitation utilisé sur les appareils de la marque. Ces derniers temps, nous avions eu le droit à quelques nouvelles références de serveur NAS, avec par exemple l'arrivée du DS1621XS, un produit assez haut de gamme aux performances théoriques assez élevées. Aussi, le DS1621+ avait pointé le bout de son nez, un serveur correct, mais qui ne se démarquait pas des autres références, le tout avec des connectiques malheureusement un peu datées. Voilà que nous arrive une nouvelle version du Software de la marque, le tant apprécié DSM, qui passe dans une version 7.0 apportant son lot de fonctionnalités supplémentaires.

Cette nouvelle mouture de DSM se focalise sur le cloud Hybride, avec une quantité importante de changements et de features en plus. Le premier ajout se dévoile dans une gestion du stockage repensée, apportant un gain de performances théorique et une meilleure fiabilité. On retrouve également une refonte de l'interface utilisateur, la rendant plus lisible et plus fluide. Le SSD Caching se fera désormais plus simplement et plus rapidement, avec une assistance proposée par le système. Aussi, la reconstruction RAID se fera bien plus rapidement, une bonne chose lorsque d'un de vos disque est à remplacer rapidement. On notera aussi l'arrivée du Active Insight, un service cloud centralisé, proposant la surveillance de l'état des disques, avec un système de notifications et d'alertes, de quoi garder le contrôle sur votre machine partout ou vous serez. Ensuite, parmi les grosses nouveautés, vous trouverez Synology Photos, qui propose donc un service permettant la visualisation du contenu photo et film, avec des fonctions de partage, une unification entre les anciens Photo Station/Moments.

On retrouvera également la prise en charge FIDO2, c'est à dire une double authentification par téléphone mobile. Les volumes pris en chargent passent aussi à un PetaByte, de quoi stocker quand même pas mal de pron fichiers pour le boulot. La société Synology assure que plus de 6800 bugs ont été corrigés depuis la variante 6.2.3, rien que ca ! La bêta est directement disponible en téléchargement, en revanche, nous vous conseillons tout de même de ne pas l'installer sur une machine trop importante pour vous, afin d'éviter un blocage malencontreux du NAS.