Oui, Qnap revient encore avec un serveur NAS à nous présenter et pour le coup ce modèle reste plus modeste que la dernière mouture présentée. Bah oui, la société nous a dévoilé hier le très gros TSH973AX, un produit équipé de nombreuses baies et de connectiques modernes, le tout avec un processeur Ryzen, de quoi répondre à la plupart des utilisations. Pour le coup c'est le TS-832PX qui nous arrive tout droit de chez Qnap, un serveur très bien équipé embarquant 8 baies, qui devrait convenir à la plupart des utilisateurs.

On retrouve donc une machine embarquant un processeur ARM Annapurna Labs AL324 moulinant à 1.7 GHz épaulé de 4 Go de DDR4 format SO-DIMM, extensible à 16 Go en changeant la barrette présente. Nous avons le droit à 8 baies en 3.5", compatible hotswap et proposant aussi la possibilité d'installer les périphériques 2.5". Pour la mémoire système, c'est un peu léger, avec 512 Mo de ROM, de quoi tout de même installer quelques applications sans trop pousser. Pour la partie réseau, la marque à pris le soin d'installer deux ports RJ45 2.5 GbE et deux ports SFP+ en 10 GbE, difficile donc d'être limité sur ce point. A noter qu'un slot PCI-e Gen 2X2 est disponible pour installer une carte fille en supplément, pour du Wi-Fi ou bien un port RJ45 en plus. Oui, il y a aussi des ports USB, avec trois ports 3.2 Gen 1 en Type-A, c'est à priori suffisant pour beaucoup de gens. L'alimentation se fera via un bloc interne de 250W pour une utilisation typique fixée à 50,8W. Vous aurez aussi deux moulins 120 mm au cul de la bécane, de quoi bien refroidir tout ces HDD en pleine charge.

Bon comme vous pouvez le voir, l'engin est quand même intéressant et devrait afficher un tarif quand même contenu par rapport à d'autres références avec un nombre similaire de baies. Nous n'avons pas de prix officiel et la marque n'a pas encore donné de date de sortie. Néanmoins, on pourra le comparer à des références comme le ASUSTOR AS6508T ou bien le DS1821+ de chez Synology. À noter que ce TS-832PX sera livré avec une garantie de 5 années assurées par la marque, de quoi rester serein un petit moment. Alors tenté par ce nouveau modèle ?