Mais où sont les RTX 30 ? La question se pose aussi chez les rouges, finalement elle se pose à tous les "fabricants" de puces complexes. Même si la dispo reste compliquée, cela n'empêche pas les marques de mettre au point les gammes et les cartes graphiques au gré des nouvelles puces ou références. C'est ainsi qu'on a vu des RTX 3060 Ti signées MSi qui trainaient sur le site de l'EEC. Attention, cela ne signifie pas que les produits sortiront, juste que la firme y a songé franchement. Notez que nous avions également dégoté des Sapphire RX 6950 XT par le passé, mais en cet instant, on note l'absence de telles références. Étant donné que les RTX 3060 Ti sont vues partout, ce n'est guère étonnant. On rappelle que ce serait le 2 décembre qu'elles seraient lancées aux dernières rumeurs.

Là où c'est plus sympa, et c'est un retour aux sources, c'est que la firme a enregistré des tas de références de RTX 3080, dotées de 20 Go de VRAM. Avant que la RTX 3080 Ti ne vienne lui voler la vedette, ou que Nvidia n'annule cette RTX 3080 20 Go jamais annoncée ni même réellement montrée/leakée, la RTX 3080 20 Go aurait donc une légitimité chez les Taiwanais. MSi a décliné les gammes Ventus, SUPRIM, Sea Hawk, Gaming X Trio, AERO, et c'est déjà pas mal. On espère réellement que de telles cartes sortent, les RTX 30 se comportant très bien en UHD, et pourraient à terme être limitées par leurs 10 Go avec les jeux de prochaine génération. Cyberpunk 2077 ne sera-t-il pas déjà juste sur 10 Go en UHD ? Nous le verrons en tout cas !