En septembre, CDRP donnait ses configurations pour jouer à Cyberpunk 2077, mais clairement c'était succinct et pas effrayant. À trois semaines du lancement, le 10 décembre, et après que les grands aient dévoilé leur matériel, voici enfin les configurations définitives, bien déterminées, précises, et répertoriées selon 7 modes. Regardons ce qu'il en est avant de continuer, mais tout le monde pourra y accéder, car ça remonte assez loin.

Config DEF/Detail OS CPU GPU RAM STOCK MINI 1080p Low W7 ou W10 i5-3570K ou FX-8310 GTX 780 ou RX 470 8 Go 70 Go RECO 1080p High W10 i7-4790 ou R3 3200G GTX 1060/1660S ou RX 590 12 Go 70Go SSD HIGH 1440p Ultra W10 i7-4790 ou R3 3200G RTX 2060 ou RX 5700 XT 12 Go 70 Go SSD ULTRA 2160p Ultra W10 i7-4790 ou R5 3600 RTX 2080S/3070 ou RX 6800 XT 16 Go 70 Go SSD RT MINI 1080p RT Medium W10 i7-4790 ou R3 3200G RTX 2060 16 Go 70 Go SSD RT HIGH 1440p RT Ultra W10 i7-6700 ou R5 3600 RTX 3070 16 Go 70 Go SSD RT ULTRA 2160p RT Ultra W10 i7-6700 ou R5 3600 RTX 3080 16 Go 70 Go SSD

Finalement c'est assez conforme à l'idée que l'on pouvait s'en faire. On constate que la demande en termes de CDPU n'est pas exagérée, loin s'en faut, en termes de GPU ça tire plus dans les ressources. Le minimum demande du Kepler, mais aussi du Polaris, nous avions vu en interne que la RX 480 était peu ou prou au niveau d'une GTX 780 Ti. On constate l'incorporation des Ampere et RDNA2, pour ce qui est du Ray Tracing, il est compliqué de dire comment se comporteront les Navi 21. En effet, si c'est une fonctionnalité DXR, le jeu est associé à Nvidia pour l'élaboration/optimisation du Ray Tracing.On peut aussi penser que la RTX 2080 Ti peut remplacer la RTX 3070 dans le tableau.

Ci-dessous, une vidéo de propagande venue des verts qui montre le jeu et le RT. On y apprend que ce seront bien les ombres et les réflexions qui seront gérées par le Ray Tracing.