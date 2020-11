Il se murmure que TSMC pourrait exploser ses objectifs pour son dernier trimestre de l'exercice 2020 et même signer un nouveau record ! Il faut dire qu'il s'en passe encore des choses ces dernières semaines. Le fondeur anticipe que les lancements de nombreux appareils 5G et de nouveau hardware pour le segment du high-performance computing (HPC) devraient largement contribuer à sa croissance lors de trimestre Q4 2020. L'entreprise ne connaît aucun temps mort ni de flottement sur ses lignes de production.

Après la radiation de Huawei du carnet de commande de TSMC, Apple s'était dépêché pour s'emparer de toute la capacité 5 nm ainsi libérée. TSMC devrait livrer jusqu'à 150 000 de wafers 5 nm d'A14 et 18 000 wafers 5 nm du fameux nouveau SoC M1 au cours de ce trimestre. En parallèle, Qualcomm est devenu le plus gros client en wafer 7 nm, grâce à la production des puces X55 5G destinées à équiper les iPhone 12, avec 80 000 wafers de livrés.

Estimations des livraisons de wafer par TSMC pour Q4 2020 Produit concerné Puce Procédé de gravure Total Wafer iPhone 12 et iPad Air 4 Apple A14 5 nm 150 000 MacBook Air/Pro et Mac Mini Apple M1 5 nm 18 000 iPhone 12 Qualcomm X55 5G 7 nm 80 000 PS5 SoC Zen 2/RDNA 2 7 nm 78 à 80 000 Xbox Series X/S SoC Zen 2/RDNA 2 7 nm 38 à 40 000

Pour l'anecdote, côté console, les ventes de Nintendo Switch ont apparemment explosé et TSMC voit une augmentation des commandes pour les puces Tegra X1 de Nvidia. En ce qui concerne les consoles PS5 et Xbox Series S/X, évaporées des stocks quelques instants à peine après leur lancement, AMD a augmenté de 15 % ses commandes pour le SoC 7 nm qui les équipe. Au 4e trimestre, la quantité de wafer pour les deux consoles serait au mieux de 120 000. Rien n'a été dit spécifiquement au sujet de la production des derniers GPU et des CPU d'AMD, mais il semble évident que l'équipe de Lisa Su a dû faire des choix et des concessions pour satisfaire un peu tout le monde, mais surtout brosser ses partenaires pour les consoles next-gen dans le sens du poil.

En tout cas, il est attendu que 7 nm et 5 nm fonctionneront à pleine capacité durant ce 4e trimestre, a priori accompagné d'une amélioration significative du rendement, ce qui devrait encore contribuer positivement aux finances de TSMC. En conséquence, le chiffre d'affaires devrait légèrement dépasser la prévision, mais le profit atteindrait un nouveau sommet ! Elle n’est pas belle la vie de fondeur taïwanais ? (Source)