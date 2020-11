C'est ainsi, Nvidia se voit donc contraint de repousser la sortie de la RTX 3060 Ti du 18 novembre au 2 décembre. En théorie seulement, car cette carte n'a jamais été annoncée par Nvidia, et donc comment peut-il prendre la décision de repousser une carte qui n'existe pas ou qui n'a pas été dévoilée, à une date tout aussi fictive. Alors les rumeurs stipulent que le caméléon a repoussé cette carte, pour des raisons inconnues. Il est même intrigant de voir que le caméléon lance autant de cartes alors qu'il n'arrive pas à fournir correctement les 3 qui avaient déjà été annoncées. Ce n'est pas cohérent sur le fond.

En tout cas, on peut penser que le catalogue Nvidia n'est pas complètement déployé, mais le peut-il en ce moment où même le patron dit qu'il n'y aura pas de cartes comme il faut en volume avant 2021 ? Il faudra attendre les tests des cartes RDNA2, et Nvidia fera comme il fait d'ordinaire, calibrer des cartes juste pour pourrir la vie du concurrent, comme il l'a fait avec les RTX 2060 et 2070 SUPER vis-à-vis des RX 5700 et 5700 XT. Il n'est, à l'heure actuelle, pas possible de confirmer, ou pas le report de cette RTX 3060 Ti, dont la seule preuve de son existence se limitait à des encarts de prix chez un revendeur chinois. À moins que celle-ci ne soit destinée qu'à ce seul marché !