Streacom est un constructeur assez connu des passionnés de boîtiers PC. La société avait lancé une table de bench qui avait fait fureur, puisque transportable et légère, nous parlons bien entendu de la BC1 ! Plus tôt dans l'année, la société avait fait évoluer son DA2 ITX dans une version plus aérée, ajoutant du Mesh et donc une amélioration intéressante du flux d'air. Pour le coup, c'est d'une nouvelle référence que nous allons parler aujourd'hui, nous vous présentons le DB1, un châssis ITX aux formes particulières, mais surtout embarquant un système de refroidissement complet.

Oui nous parlons d'un châssis totalement passif, de quoi faire un ordinateur silencieux et laisser le rêve du 0 dB devenir une réalité. Le produit est assez compact avec du 222 x 222 x 102 mm (lxhxL) et pourra se glisser un peu partout dans un salon par exemple. Nous avons un volume inférieur à 5L et surtout, aucune sortie ventilateur, puisque le but premier de ce boital est de supporter des configurations bureautiques. Alors oui, le TDP des processeurs ayant bien diminué, il sera en théorie possible de mettre des modèles pas trop mal. La marque annonce un support des CPU à 45W de TDP, impossible donc de mettre un dodécacore dans ce produit - vous vous en doutiez -, mais il se prêtera parfaitement à l'intégration d'un APU ou d'un petit CPU basse consommation.

Bien entendu pour permettre un format aussi petit, il a été question d'utiliser une alimentation format NanoPSU, connectée directement à la mobale. Le bloc de 90W est déporté en externe et est totalement passif, ce qui permet en plus de réduire la chauffe dans ce DB1. Le ventirad - enfin la partie reliée à une paroi avec deux caloducs - est compatible avec l'ensemble des sockets modernes et conviendra donc à la plupart des configurations. Le boîtier pourra être mis à la verticale, mais aussi à l'horizontale. Le front panel est relativement simple, un peu trop même à notre gout, avec seulement un USB 3.1 type-A et un bouton d'allumage. Ce DB1 sera disponible lors du premier trimestre 2021 pour un tarif affiché à 109 euros. L'alimentation Nano90 quant à elle sera vendue à l'unité, pour un prix de 68 euros environ. C'est donc un boital très sympathique et original que nous avons sous les yeux, de quoi se laisser tenter par un petit build passif.