Hier, AMD a teasé lors de sa conférence Zen 3, la RX 6900 XT, une carte qui pourrait bien avoir les perfs de la RTX 3080 en rastérisation, mais qui pourrait également avoir une consommation et une chauffe élevées, le format 2.7 slots étant un signe assez fort pour une carte de référence. Mais nous pourrons comparer tout cela sur le Comptoir lorsque la carte sera lancée, l'échiquier des performances GPU sera alors complètement (presque) déployé. Par contre, la rumeur des 16 Go de VRAM tient bon, aussi cela devrait faire réagir Nvidia bientôt.

Les rumeurs des RTX 3070 à 16 Go et RTX 3080 à 20 Go ne datent pas d'hier, et avaient été confirmées par Igor Wallossek il y a plusieurs semaines de cela via l'analyse du PCB, et aussi par Galax lors d'une présentation privée. Il se trouve que VDCZ a acquis la certitude que ce lancement interviendrait courant décembre, sans date précise. Mais on espère qu'il y aura plus de stocks au lancement, ces cartes risquent d'être plébiscitées par les joueurs en UHD, et de "rassurer" les autres dans la mesure où on ne sait pas spécialement de quoi sera fait l'avenir du jeu vidéo dans les années qui viennent, même si la tendance est à l'inflation des minima requis. Autre point qui intéressera les acheteurs, bosser sur des cartes ayant une telle capacité de VRAM peut faire du bien aux performances, c'est d'ailleurs un des arguments avancés par le caméléon pour promouvoir sa RTX 3090.

Le rendez-vous est fixé en décembre donc, nous serons attentifs à ça !