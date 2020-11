On savait qu'elle existait, EVGA l'avait teasée par le passé. Attention, ce n'est pas un modèle à mettre entre toutes les mains, d'abord parce qu'il y en aura peu de kingpin, et ensuite parce qu'elle va coûter une blinde, 2000$. On a un GPU GA102 classique de RTX 3090, mais avec un boost annoncé à 1920 MHz. La carte est toujours équipée de 24 gigots de GDDR6X à 19.5 Gbps pièce. Mais pour ce prix, il faut quand même justifier de trucs en plus par rapport aux meilleures RTX 3090 customisées. Premièrement, le PCB est cousu main, 12 couches et 23 phases de puissance. Ensuite il y a 3 BIOS, un qui est qualifié de normal, un autre d'overclocking, et le dernier LN2, rien que ça.

L'autre truc, c'est le refroidissement, inédit à ce stade et sur ce segment. La carte arbore un gros moulin axial, qui ventile un radiateur en cuivre, alors que le GPU en lui-même est watercoolé par une pompe et un waterblock, le tout relié à un radiateur de 360mm ! Inutile de dire que ça ne sera pas de trop eu égard au marché de niche dans la niche visé. Mais il faudra aussi de la place ! Sur la carlingue de la carte graphique se trouve un petit écran OLED affichant 176 x 48 pixels, de quoi avoir des infos importantes fournies par les sondes. Il a aussi des headers pour les périphériques de mesure EVGABot et Probe-It. Au final, on a quelque chose d'excessif, cher, pas dénué de technologie, et encombrant. Seuls les passionnés argentés pourront y accéder, pour le reste saluons le bestiau et sa puissance à exploiter, ce qui ne signifie pas qu'on lorgne, on aime regarder ! Pour les intéressés, elle sera expédiée du site EVGA à partir du 15 décembre, ça laisse le temps d'économiser !