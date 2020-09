Quand la RTX 3090 a été leakée, on se souvient de sa taille par rapport à la RTX 2080, nombreux ont été ceux qui y voyaient un montage indigne. Pourtant, la source avait été relayée par VDCZ, et c'était un gage de crédibilité. La suite a prouvé que c'était vrai, et la RTX 3090 est confirmée comme étant obèse ! Longue comme l'appareil reproducteur de Nicolas (Erratum, on nous annonce comme étant 10x plus longue finalement), épaisse de 3 slots, et dépassant allègrement l'équerre de fixation arrière, la RTX 3090 ne rentrera pas dans tous les boitiers à cause de son embonpoint, ni dans tous les foyers geeks à cause de son tarif. Pour autant elle a des arguments TITANesque à faire valoir.

Ne perdez pas espoir, si vous souhaitez une RTX 3090 double slot, sachez qu'il y en aura au moins une. C'est chez EVGA avec sa Kingpin Edition. Forcément, elle sera watercoolée et vendue avec un AIO d'emblée, la carlingue double slot étant surmontée d'un moulin axial. Malheureusement, qui dit Kingpin dit prix de foldingo, et en ce sens elle risque elle aussi de ne pas arriver dans toutes les chaumières. Par contre elle pourra rentrer dans presque tous les boitiers, on progresse !