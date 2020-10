Il y a quelques jours, Gamegpu avait testé le jeu Star Wars Squadrons avec son panel habituel, et ses 3 définitions standard 1080p, 1440p et 2160p. Nous avions pu voir que le jeu moulinait vraiment très bien, et ce même sur des petites cartes graphiques en 1080p, mais cette tendance perdurait jusqu'en UHD. Bref, tout ça pour dire que le Frostbite, sur ce jeu, faisait des miracles. Ce jour, TPU a fait le sien, avec certes moins de références, mais en y ajoutant d'autres toutes aussi intéressantes. La première qui l'est, selon notre analyse, c'est la GTX 1060 3 Go. En effet, chez Gamegpu, aucune carte graphique n'a moins de 4 Go de VRAM, donc une carte qui en possède moins est pertinente pour déceler, ou pas, une éventuelle baisse de performance, cette GTX étant la concurrente directe de la RX 470 4 Go. Ensuite, les cartes Ampere sont là, histoire d'avoir un autre moyen d'apprécier l'écart avec la RTX 2080 Ti.

En 1080p, la petite GTX 1060 3 Go se comporte très bien avec plus de 100 images par seconde, inutile de dire qu'à partir de ce constat, puisque c'est la moins puissante du panel, tout le monde ou presque peut y jouer dans d'excellentes conditions. Ampere, malgré un impact CPU marqué en FHD, se démarque bien de Turing, mais à plus de 300 ips, ça en est presque anecdotique. On peut établir le même constat sur le 1440p, la GTX 1060 3 Go bonne dernière est à quasiment 70 images par seconde. Ampere, encore une fois creuse l'écart avec Turing, mais on est à plus de 200 ips quand même, presque 300 pour la RTX 3090. Enfin, en UHD, on voit qu'il y a des limites à tout. Considérant arbitrairement 50 ips comme une valeur minimale convenable, surtout avec l'ère des moniteurs à rafraichissement variable, les cartes à partir de la GTX 1650 SUPER sont bonnes pour le service, on notera que la RX 580, la GTX 1060 3 et 6 Go, ainsi que la RX 570 ne sont pas du tout à l'aise, mais peut-on leur en vouloir en UHD ? En haut, Ampere règle son compte à toutes les autres cartes, à plus de 150 ips pour la plus faible.

Au final, ce test confirme le premier, surtout que la scène choisie est différente fatalement, il n'y a pas de benchmark intégré au jeu. Ce jeu est très souple tout en étant agréable à l'oeil. Techniquement, il n'y a quasiment aucun contre-ordre à établir si vous souhaitez y jouer, ça serait du côté de l'intérêt et du gameplay qu'il faudrait chercher des éléments contre, mais ce n'est pas notre rôle !