De la mémoire vive, encore de la mémoire vive ! Les marques proposent toujours plus de références dans leurs catalogues, cela en est presque déroutant. La dernière en date que nous avions pu apercevoir, c'était la DDR4 en cobranding de chez G.Skill, qui est au final une refonte esthétique d'un modèle existant. Pour rappel, Crucial avait embrayé à 5100 MHz sur sa mémoire vive, mais ce n'est pas les seuls, puisque ADATA avait aussi présenté sa Spectrix D50 Xtreme, moulinant à 5 GHz. Oui, mais de telles vitesses, encore faut-il en avoir besoin ! Aujourd'hui, nous allons parler du lancement d'une référence plus modeste et probablement plus adaptée à la plupart des utilisations, on vous présente la GAMMIXX D20.

Eh oui, ADATA vous propose un produit plus cheap et avec des spécifications plus allégées, mais pas mauvaises non plus pour tout vous dire. Pour les fréquences, vous devrez vous contenter d'une fourchette entre 3200 et 4133 MHz, des chiffres qui devraient convenir pour presque tout le monde. On ne va pas vous faire le détail de l'ensemble des timings disponibles pour la plupart des références, mais juste lister ceux qui paraissent intéressants. On commence donc avec une base en CL16-20-20 pour 3200 MHz, le tout avec une tension de 1.35V. Ensuite, vient la 3600 MHz, qui devra se contenter de timings un poil relâchés - classique - de 18-20-20, avec une tension similaire. Enfin vient la 4133 MHz, qui fait monter la tension à 1.4V et relâche ses latences à 19-23-23 afin de tenir cette valeur. Il est possible que ces modules utilisent de la mémoire A-Die de chez Hynix, comme cela est le cas sur beaucoup de modèles de chez ADATA.

Pour proposer un produit dans une gamme plus cheap mais aussi assurer des tarifs plus contenus - également segmenter, on s'en doute - vous devrez vous passer d'éclairage RGB. Exit donc les loupiotes dans tous les sens, ici vous aurez un simple dissipateur tout noir, orné du logo XPG, pas de fioritures, mais uniquement du fonctionnel. Le lancement de cette nouvelle référence est imminent, vous devriez donc rapidement le voir arriver chez la plupart des revendeurs. En revanche, nous n'avons pas d'information concernant le tarif ou la garantie qui sera fournie avec le produit. Au niveau de la concurrence, il y a vraiment beaucoup de références sur le marché pour comparer, à titre d'exemple, on pourra citer les bien connues Hyper X Fury ou bien les Corsair Vengeance LPX.