Nvidia a offert des remplaçantes aux MX250, MX150, MX230 et MX130. On s'en doutait fortement puisque ces GPU avaient été détectés dans les derniers pilotes des verts. Ce sont encore des cartes de la génération Pascal, prévues pour le premier semestre 2020, avant enfin de voir des MX Turing fin d'année voire début d'année prochaine ? La plus petite, la MX330, est encore une fois une MX150 devenue MX250 transformée en MX330. On a donc 384 cuda cores embarqués dans un GP108, les fréquences GPU en boost sont de 1531/1594 MHz ou 746/936 MHz (selon la version 25 ou 12W), la mémoire GDDR5 moulinera à 7 Gbps sur bus 64-bit, aïe !

La version MX350 est équipée d'un GP107, avec 640 cuda cores qui pédalent à 1354/1468 MHz en boost (fourchette de fonctionnement), la GDDR5 également sera à 7 Gbps sur bus 64-bit. Ça reste de l'entrée de gamme pour joueur casual, mais guère plus, en tout cas Nvidia annonce x2 et x2.5x le sperfs de l'iris Plus G7 inclus dans l'i7-1065G7. Ça restera malgré tout bien compliqué, les jeux devraient tourner en bas niveau, en revanche la lecture et le codage/décodage des vidéos devraient marcher proprement avec PlayReady 3.0. Pour les retrouver dans des machines, il faudra attendre au mieux le 20 février. Vivement la vraie évolution Turing pour ce segment, on en a assez mangé de Pascal quand même !