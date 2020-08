Fin juillet, un tweet — rapidement supprimé — du compte Intel Graphics avait suggéré qu’Intel allait annoncer de belles choses le mois prochain, c’est-à-dire celui-ci. En effet, le prochain grand salon sur le calendrier est celui du Hot Chips organisé le 13 aout, et il se trouve qu’Intel vient tout juste d’ajouter une présentation de Raja Koduri au programme (que voici) ! Mr Koduri n’étant autre que l’architecte en chef de la division Intel Graphics, cela voudrait dire (en tout cas on veut le croire) que le tweet précédent était bon (et que sa suppression était une manière de faire jaser) et qu’Intel va enfin nous donner de vrais détails techniques sur son architecture GPU Xe le 13 août à 09:00 ET (15:00 chez nous), peut-être avec un Xe Graphics DG1 en main, qui sait.

Ce n’est d’ailleurs certainement pas un hasard du calendrier, Intel avait aussi planifié un événement virtuel en direct pour le 2 septembre, mais sans avoir été spécifique quant au contenu de l’annonce, hormis de dire qu’ils a « quelque chose de gros/important à partager ». Eh bien, le fondeur a aussi confirmé sur son site dédié aux relations avec les actionnaires que l’événement du 2 septembre servira de plateforme de lancement à la 11e génération Tiger Lake ! Une nouvelle fournée de CPU commerciaux pour le marché mobile, a priori avec des cœurs Willow Cove (dont les détails techniques sont encore obscurs) gravés en 10 nm++ et une puce graphique intégrée Intel Gen12 Xe ! Par ailleurs, Intel planifierait une disponibilité très agressive pour les nouveaux Tiger Lake, +40 % se murmure-t’il par rapport à ce que le fondeur avait planifié initialement. On imagine que l’objectif est évidemment de faire barrage autant que possible et rapidement aux excellents Ryzen-U d’AMD. À vos calendriers ! (Source : Intel et Intel)

DG1, le premier dGPU « mainstream » d’Intel.