Au cas où vous l’auriez raté, ce qui parait assez improbable à ce stade tant les rumeurs sont (trop) nombreuses, les GeForce RTX 3000 (ou RTX 30 si vous préférez) à base d’Ampere ne vont pas tarder à faire leur show, à commencer par les modèles maison de Nvidia, dont en principe la monstrueuse RTX 3090 (c’est encore Jensen qui va se faire les bras) et potentiellement avec son câble 12 pins étrangement controversé !

Et suivra logiquement l’inévitable avalanche de modèles customisés aux noms parfois imbitables assemblés par les soins des différents partenaires, en espérant qu’il y aura tout de même quelques surprises ou innovations intéressantes au programme. On se doute aussi que la surenchère sera encore une fois immanquablement au rendez-vous pour certaines références et se payera au prix fort.

Chez MSI, le menu RTX 3000 pourrait à terme afficher pas moins de 29 références différentes si l’on en croit le contenu d’une déposition par Micro-Star International auprès de l’EEC (un organisme européen chargé de faire appliquer les lois et obligations aux produits électroniques avant leur mise en vente), où l’information y est habituellement assez juste et précise. Plus en détail, on y trouve 14 modèles portant le nom de code V388, 11 V389 et 4 V390, des identifiants qui pourraient ainsi ou non faire référence aux attendues RTX 3070, RTX 3080 (Ti ?) et RTX 3090. À titre de comparaison, une RTX 2080 Ti s’identifie avec le code V377, RTX 2080 et RTX 2070 SUPER par V372 et la RTX 2070 par V373.

Par ailleurs, il s’agit donc là d’une des premières fuites provenant d’un constructeur confirmant l’existence de 3 références dans les labos, fort probablement celles qui débarqueront en toutes premières. Bien entendu, cela ne veut pas dire que MSI inondera le marché avec 29 modèles d’un seul coup suivant le lancement des GeForce, ils pourront arriver progressivement au fil des mois, voire jamais pour certains d’entre eux. Allez, un peu moins d’une semaine avant le grand jour et la fin des rumeurs... sur les GeForce Ampere ! (Source)