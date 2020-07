Ampere pourrait bien arriver en septembre comme le laissaient supposer des tas de recoupements de rumeurs. On ne sait toujours rien d'officiel, Nvidia ne communiquant jamais sur des produits non annoncés, mais on a des pistes comme ce fut le cas pour le refroidisseur ou la 3080 Ti d'ASUS. Néanmoins tout reste à prendre avec des pincettes ! Les dernières sorties sur Ampere concernent les RTX de la série 3070. Le twittos kopite7kimi a publié hier deux infos, encore une fois officieuses.

Le GA104 animerait deux cartes. La version GA104-300 aurait 2944 cuda cores, et la carte qui l'emploierait serait la RTX 3070, épaulée avec de la GDDR6. Son TDP serait de 220W pour un tarif autour des 400$. Le GA104-400, quant à lui, serait embarqué dans la RTX 3070 Ti, et aurait 8 gigots de GDDR6 ou GDDR6X. Le TDP passerait à 250W, pour un prix avoisinnant les 500$. Malgré tout, ces données se précisent, et cette multiplication sont le signe que quelque chose se prépare, et que c'est assez avancé.

Turing devrait avoir la même durée de vie que Pascal, c'est-à-dire une paire d'années, les SUPER n'étant que des refresh de nomenclature, avec des specs un peu gonflées, mais pas de nouveauté depuis. Ampere, ainsi que RDNA2, suscitent la curiosité, que nous a-t-on réservé ?