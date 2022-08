Comme promis en avril dernier, Micron ne s'est pas arrêté dans sa course avec sa GDDR6X et le constructeur semble effectivement avoir passé les derniers mois à plancher sur sa GDDR6X 21 et 24 Gb/s ! Alors oui, la GDDR6X 21 Gb/s existe déjà au travers de la RTX 3090 Ti depuis cette année, mais jusqu'à présent uniquement sous la forme d'une puce 8 Gb / 1 Go. L'on apprend aujourd'hui qu'une version 16 Gb (c'est-à-dire de 2 Go) de la GDDR6X 21 Gb/s est désormais entrée en production de volume, et elle n'est pas la seule, puisque c'est le cas aussi d'une puce GDDR6X 24 Gb/s 16 Gb !

Après avoir été éclipsé brièvement et virtuellement par la GDDR6 24 Gb/s de Samsung, qui fut la première GDDR6 à cette vitesse sur le marché, Micron revient donc dans la course. Bon, encore faudra-t-il que cette GDDR6X prouve sa valeur et sa pertinence sur le terrain, et que le « X » ne soit pas là juste pour faire joli et faire plaisir au marketing.

Pour rappel, la GDDR6X est le fruit d'une collaboration avec NVIDIA et compte tenu du fait que ces nouveaux modules se pointent supposément à quelques mois seulement du lancement des RTX 40, il n'est pas bien difficile d'imaginer que cette exclusivité devrait se poursuivre avec la prochaine génération. En effet, il se murmure déjà que NVIDIA devrait utiliser la GDDR6X 21 Gb/s (8 ou 16 Gb) pour la succession des RTX 3080 et RTX 3080 Ti, voire RTX 3070 - sans que l'on sache évidemment déjà si la mémoire moulinera systématiquement à sa vitesse maximale. Quant à la GDDR6X 24 Gb/s, elle pourrait potentiellement être exploitée par un flagship pro ou mainstream, par exemple la succession de la RTX 3090 et RTX 3090 Ti, et pourquoi pas une TITAN ? (Source)