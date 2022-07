Attention, on va remonter loin dans le passé ! Il y a plusieurs mois, divers tests GPU, mais synthétiques et pas forcément représentatifs des vraies perfs en jeu, mettaient l'A770 au niveau de la RTX 3070 Ti. Il y avait même des rumeurs disant que la RTX 3070 était clairement la cible de l'A770, nom que l'on ignorait à l'époque, mais qui représentait le haut de la gamme Alchemist. Il y a quelques jours, Ryan Shrout, encore lui, normal vu que c'est son job quand même et que c'est spécifiquement son domaine de compétences, a dévoilé les résultats de l'A750, a.k.a la seconde carte du catalogue. Cette dernière, à partir de tests internes, devançait la RTX 3060 d'une dizaine de pourcents, en 2560 x 1440, en rastérisation, et dans les jeux F1 2021, Cyberpunk 2077, Control, Borderlands 3 et Fortnite.

Un slide nouveau leaké donne des infos importantes. On y voit la gamme NVIDIA, AMD et Intel, avec des correspondances de performances et de prix. Premièrement, le leak mentionne clairement les deux plus grosses cartes Alchemist, A770 et A750. Toutes les deux se retrouvent en face - traduire par le même segment - que les RTX 3060 et 3060 Ti, RX 6650 XT et RX 6600. Et elles sont bien différenciées et de gamme inférieure que les RTX 3070 et RX 6750 XT. C'est donc presque officiel, on attendra confirmation d'Intel, la RTX 3070 est trop élevée pour Alchemist, idem pour la RX 6750 XT. C'est un peu décevant d'un point de vue perfs, encore que pour du QHD, ça suffira, ainsi que du FHD, ce qui doit représenter le coeur des ventes en temps normal.

Il est annoncé également des TDP de 225 W pour ces deux cartes, contre 200, 170, 180, 132 W respectivement aux RTX 3060 Ti, 3060, RX 6650 XT, 6600. Une bonne nouvelle cependant, ces Alchemist sont incluses dans le créneau des cartes de 300 à 400 dollars US, si les prix sont respectés, ça devrait être intéressant, et il y a de fortes chances que ça soit le cas étant donné la conjoncture actuelle qui est à la baisse de la demande, donc des prix bas incitatifs. Au final, c'est mi-figue mi-raisin, un peu décevant eu égard à l'attente qui fut la nôtre, et aux espoirs placés qui devraient être douchés par Lovelace et RDNA 3. Même si c'est inédit pour Intel un tel niveau de performance GPU dans son histoire, nous en convenons.