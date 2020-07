Alors qu'hier étaient lancés les Ryzen XT, avec plus ou moins de bonheur, on se pose la question de l'arrivée des APU Ryzen 4000 desktop, ceux qui viendront avantageusement remplacer les Ryzen 3/8 3200G/3400G. En effet, l'introduction de 8 coeurs et 16 threads sur ce segment est une vraie révolution, et l'adjonction de Vega 7nm devrait apporter un petit plus. La contrepartie à tout ça, c'est un cache L3 divisé par 4 par rapport aux Ryzen 7 desktop, passant de 32 à 8 Mo.

Il y a quelques jours, un revendeur nommé Centralpoint indiquait les puces disponibles pour le 19 juillet, qu'elles soient en 35W ou en 65W. Toutefois, WCCFTech indique pour sa part que ces APU seront lancés le 21 juillet, incluant 3 Ryzen 4000 PRO (4750G, 4650G et 4350G). Ces 3 mousquetaires sont des versions PRO des 4700G, 4400G et 4300G, avec quelques subtilités sur la sécurité.

Toutefois, si ces APU sont clairement attendus, un barebone avec ça doit dépoter bien gaillard, ils risquent de ne pas être dispos au détail avant de longues semaines. En effet, AMD réserverait ses productions aux OEM et intégrateurs, histoire de leur permettre de mettre en marche la machine à vendre. Les dernières infos circulant sur leur capacité d'overclocking fait envie et soulève la curiosité, dernièrement le 4700G aurait topé plus de 4.7 GHz sur tous les coeurs, l'absence de L3 pour l'iGPU étant une des raisons de cette facilité maintes fois reconnue.

Que dira cette boule ?