Les cartes ayant de la GDDR6X, donc les RTX Ampere exclusivement, ont des températures élevées sur ce composant. La faute incombe dans systématiquement dans tous les cas à la qualité des pads thermiques, qui ne sont pas soigneusement choisis ni bien calibrés pour cette VRAM. Par le passé, on a vu que des remplacements de ces pads par d'autres, plus qualitatifs, se soldaient par de gros gains en température, ce qui donne là aussi un mauvais goût dans la bouche quand on a payé les cartes à des prix de malades durant la pénurie.

Un Youtubeur a eu une autre idée, remplacer ces pads thermiques par d'autres contenant du cuivre, matériau nettement plus conducteur de la chaleur. Il a fait ses gammes sur une ASUS RTX 3070 Ti TUF, et le résultat est colossal. La VRAM est passée de 110°C à 64, juste ça et rien d'autre. Là où justement les constructeurs devraient faire du premium sur ces produits très chers, c'est sur ce point. Car au détail, sur Mazone, on trouve ces pads thermiques pour des prix allant de 5 à 25 euros, ça dépend du volume que vous achetez. Quand on en est à payer plus de 1000 boules ce type de produit, la carte du test étant loin d'être la plus onéreuse bien entendu, économiser sur cet aspect est d'une mesquinerie sans nom. Mais ça marche, alors si vous êtes bricolo, et pas maladroit, vous ne pouvez qu'y gagner, attention à la garantie toutefois !