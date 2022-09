Alors que nous ne sommes plus qu'à quelques minutes de l'annonce des premières GeForce RTX 40, voilà qu'une carte Ampere encore inexistante (res)sort de l'ombre, c'est la fameuse RTX 3070 Ti avec 16 Go ! Vous vous souviendrez peut-être que cette variante fut discutée et même attendue pendant des mois comme la RTX 3080 12 Go et la RTX 3090 Ti. Mais tandis que ces deux dernières s’étaient bel et bien concrétisées, la RTX 3070 Ti 16 Go n'a pas vu le jour pour l'instant, NVIDIA avait sans doute décidé en dernière minute que ce modèle n'était pas pertinent dans l'immédiat, alors que certains fabricants comme ASUS et GIGABYTE avaient tout de même préparé le terrain, notamment en faisant ajouter leurs références au registre de l'EEC.

Mais comme vous le savez tous, les temps ont bien changé depuis janvier 2022. Il se dit que NVIDIA et ses partenaires auraient encore beaucoup de GPU Ampere sur les bras, au point où leur carrière ne devrait pas s'arrêter du jour au lendemain avec l'arrivée d'Ada, ce qui pousse donc à faire le nécessaire pour s'en débarrasser dans les semaines/mois à venir et il est d'ailleurs probable qu'il n'y aura sans doute pas de succession RTX 40 disponible pour le milieu de gamme encore avant un bon moment.

Et quoi de mieux pour y aider que d'introduire pour de vrai cette fois-ci une RTX 3070 Ti 16 Go, pour laquelle tout est en principe déjà prêt depuis longtemps ? En tout cas, tel que repéré par cet individu, il se trouve que GIGABYTE a très récemment ajouté 5 nouvelles références RTX sous le pavillon « Gaming OC Stealth » à la base de données de l'EEC, une RTX 3060, trois RTX 3070 Ti 8 Go et donc une RTX 3070 Ti 16 Go !

Bien entendu, ceci ne garantit pas l'existence commerciale future de la carte. En attendant, au moins une rumeur récente suggère que ce nouveau modèle exploiterait du GA102 au lieu du GA104 des modèles actuels, ce qui n'aurait absolument rien d'improbable. Il n'y a peu, une autre rumeur indiquait en sus la possibilité d'une RTX 3060 8 Go et d'une RTX 3060 Ti avec GDDR6X en octobre. Une telle multiplication des variantes en milieu de gamme ne serait en aucun cas inédite, Pascal et Turing dans une moindre mesure aussi avaient été liquidés plus ou moins de la sorte. On repensera aux nombreuses versions de la GTX 1060, à la GTX 1050 3 Go, aux multiples GTX 1650 ou encore la RTX 2060 12 Go. Tous les coups sont permis pour vider les inventaires jusqu'au dernier fond de tiroir !