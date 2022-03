ASUS et Noctua avaient quelque peu surpris leur monde en collaborant pour la création d'une RTX 3070 Noctua Edition, équipée d'un joli carénage couleur bordeaux et de deux exemplaires du meilleur ventilateur de la marque, le NF-A12x25, naturellement dans sa version originale. Ce que certains avaient ainsi probablement longtemps imaginé et d'autres, ingénieusement bricolés à la maison avec leur GPU, ASUS et Noctua l'avaient donc enfin fait !

Si les testeurs purent apprécier performances et silence, la carte ne fut pas non plus libre de tout reproche. Le premier concerna évidemment sa taille. Coiffée de ses deux moulins 120 mm, la carte arrive tout de même à occuper 4 slots, ce qui n'est pas rien et est indéniablement un facteur limitant (enfin, comme tout gros GPU, en fait). Ensuite, le prix bien plus élevé que la moyenne avait aussi de quoi refroidir (haha ?) les amateurs de cette solution « premium » pourtant séduisante. Toutefois, étant donné la baisse des prix des GPU, ce dernier point pourrait être un peu moins problématique à l'avenir. Eh oui, parce qu'une suite est bel et bien au programme ! Noctua a confirmé ça via Twitter l'autre jour :

We do aim to create further cards in collaboration with @Asus, stay tuned! ;) — Noctua (@Noctua_at) March 21, 2022

Est-ce que ça veut dire qu'il y aura de nouvelles RTX 30 Noctua Edition ? Peut-être, peut-être pas. Par contre, on peut très bien imaginer ASUS saisir l'occasion du lancement des RX 6x50 XT (encore purement hypothétiques) pour introduire la première Radeon convertie au matériel du Hibou autrichien. Sinon, plus tard dans l'année, il y aura aussi les RTX 40 « Lovelace » et les RX 7000 « RDNA3 », et étant donné les consommations assez gargantuesques que certains anticipent d'ores et déjà pour les plus gros GPU de ces prochaines générations, une telle solution de refroidissement ne serait d'ailleurs probablement pas de trop. Justement, il y avait un peu de quoi être surpris de voir ASUS s'en servir pour une RTX 3070, quand bien même les plus grosses cartes en auraient d'autant plus bénéficié, ce qui sera forcément vrai aussi pour la prochaine génération. Bref, on verra bien ce que nous réservent les deux compères, en souhaitant qu'il y ait aussi du chromax.black au menu !