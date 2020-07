Intel a décidé de mettre à la retraite (cf. les Product Change Notitication 117653-00, 117657-00 et 117659-00) la famille entière des processeurs Gemini Lake. On se souvient encore un peu d’elle, des Pentium Silver J/N et des Celeron J/N lancés en 2017, de petites puces plafonnant au plus grand à 4 c/4 t avec un TDP de 10 W sur une base d’architecture Goldmont+ (en 14 nm, forcément), de l’Appolo Lake amélioré — en gros, des Atom qui ne voulaient plus dire leur nom. Des références généralement dédiées aux portables, mini-PC, ou AIO, soit des machines pour de la bureautique et un peu de vidéo.

Enfin, comme tout CPU Intel qui se respecte (oui, on trolle à peine un peu), la génération avait aussi fait l’objet de suspicions autour d’un potentiel bug hardware. Dans tous les cas, leur départ à la retraite était prévisible, considérant que le fondeur a introduit Gemini Lake Refresh fin 2019, la même chose sans vraiment quelque chose de neuf côté CPU, et tout juste deux-trois bricoles en sus pour l’ensemble de la plateforme. Peut-être s’agissait-il surtout de corriger la ou les failles hardware ? On ne le saura probablement jamais. Pour l'anecdote, Goldmont+, l'architecture des Gemini Lake (Refresh), a été rejointe par Tremont en 10 nm, notamment avec Lakefield sur le segment de la petite machine portable, l'une des premières puces 2,5D d'Intel.

Bref, Intel ne prendra plus aucune commande pour des modèles Pentium à partir du 23/10/2020 et la dernière livraison est planifiée au 02/04/2021. Un peu plus de répit pour les Celeron, qui peuvent être commandés jusqu’au 22/01/2021 et livrés au plus tard le 09/07/2021. Ça veut donc dire qu’ils disparaîtront prochainement des étalages au profit du refresh avec ses fréquences très légèrement plus élevées. Pour ceux qui en veulent un peu plus d’une petite machine, il y a aussi l’option des Comet Lake-H lancés en avril, mais AMD aussi s’est engagé sur le mini-PC avec Ryzen, sans oublier l’arrivée prochaine de « NUC » à la sauce Ryzen 4000. Des marchés assez niches, mais tout de même avec du choix, même si c'est parfois tout de même un peu difficile pour s'y retrouver. (Source : Intel)