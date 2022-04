La GDDR6X est un produit né du cerveau de Mr MICRON, et qui fait les beaux jours des cartes RTX Ampere. En effet, avec la RTX 3080, elle était cadencée à 19 Gbps par pin, avec la RTX 3090, c'est monté à 19.5 Gbps. Il a fallu du temps pour que la RTX 3090 Ti arrive, et elle fut accompagnée de GDDR6X à 21 Gbps. Grâce à la technologie de transmission du signal PAM4, MICRON a réussi à augmenter la bande passante, pulvérisant le plafond de 768 Go/s sur 12 Gio de GDDR6. En effet, avec la version de la RTX 3090 Ti à 21 gbps, le constructeur a pu passer à 1008 Go/s de bande passante, et ce sur des puces de 2 Gio pièce, contre 1 Gio sur la GDDR6. C'est une VRAM chaude et rapide, et c'est l'alternative à la HBM la plus rapide actuellement.

Et pourtant, avec du 21 Gbps, MICRON n'est pas satisfait, et bosse sur la dernière pièce manquante à son puzzle, la 24 Gbps. Avec ça, on devrait toper des BP de 1152 Go/s toujours sur des puces de 2 Gio pièce, fonctionnant encore à 1.35 V, et capables de bosser sur des températures allant de 0 à 95 °C. Il est clair que le prochain qui va utiliser cette mémoire sur ses cartes graphiques devra soigner plus que jamais son refroidissement, et ça passe simplement par des pads de qualité, qui ne sont pas forcément plus onéreux que le truc blanc fibreux gras comme un cochon, mais qui permettent des gains simples de 20 à 30 °C. Et puis sur des cartes à plusieurs milliers d'euros, ce n'est pas abuser que de demander plus de qualité dans le choix des composants.

Au final, on peut également se dire que Lovelace pourrait bien profiter de cette GDDR6X à 24 Gbps, surtout qu'il y a un peu de temps avec que ça n'arrive, et que le chantier semble bien avancé depuis l'officialisation des RTX 3090 Ti.