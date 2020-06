Big Navi est, un peu à l’image de la RX Fury ou des RX VEGA à leur époque, représente l’espoir de voir AMD concurrencer le trône de la carte graphique la plus puissante en jeu, une situation qui ne s’est pas reproduite depuis Hawaï et les RX 290(X) en 2013. Actuellement, rien n’est officiel sur cette puce, si ce n’est sa date d’arrivée (avant les consoles et la fin d’année) et sa microarchitecture interne : RDNA 2. Puisque l’architecture Navi se base entièrement sur des puces monolithiques, il est tentant d’imaginer ce modèle Big comme la plus grosse variante des dies de la série, comprenez « possédant le plus de cœurs actifs ».

Néanmoins, un examen attentif du code de macOS 11 Big Sur fait état de nouvelles cartes supportées, à base de Navi 22 et Navi 23, ainsi que Navi 31 et de la série Cezanne, en plus des Radeon MI100 et MI200. Voilà qui n’est pas sans rappeler une certaine fuite ayant eu lieu un mois plus tôt... Mais revenons à nos moutons : les MI seraient vraisemblablement des cartes pour les professionnels, les Cezanne semblent bien partis pour être des APU sauce Zen3, et le reste concentrerait des puces exclusives à Apple ainsi que d’autres cartes grand public.

Cependant, et nous versons alors totalement dans les rumeurs, les rouges discuteraient en interne de deux variantes de la MI200 : une en Single Chip Module, et l’autre en Multi-Chip Module, c’est-à-dire à base de chiplets. Voilà qui donne du grain à moudre quant à Navi 31 qui, de par son "3", semble appartenir à la troisième itération de RDNA sur les GPU. De quoi hâtivement la catégoriser dans les bouts de silicium en plusieurs parties, ce qui fournirait à AMD assez d’économies pour produire une carte capable supplanter un Big Navi, si ce dernier se contentait d’un seul die.

Si, d’un point de vue financier et après le succès des Ryzen basé sur ce procédé MCM, lancer des GPU reposant sur la même technologie est une chose tout à fait envisageable, rien ne permet encore d’affirmer que tel sera le cas. Gardez donc bien vos pincettes tant que les rouges n’offrent aucun communiqué supplémentaire, et attendez les tests des cartes avant de faire vos emplettes ! (Source : HardwareLeaks.com et HardwareLeaks.com)

Chez les supporters d’AMD, l’attente est longue, mais créatrice !