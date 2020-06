On démarre tranquillement avec meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions) de la semaine passée - i.e. la semaine 26 - pour constater qu'on retrouve grosso modo les habitués du classement. Un explication somme toute très simple n'est autre que le début des désormais célébrissimes soldes d'été sur Steam. Un évènement récurrent qui ne fait pas forcément mal au larfeuille si on sait rester raisonnable, et qui permet surtout de bonnes affaires.

Du côté des meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), aucune surprise. Que ce soit du côté de la XBox ou sur PC, et malgré la percée de Desperados III, ou bien du côté de la PS4, on s'attendait évidemment à voir un peu d'action en semaine 25. Bah voui, nul besoin d'être devin pour prédire que The Last Of Us 2 allait tout emporter sur son passage. Là où on est quand même un peu surpris, c'est vraiment sur le carton plein du dernier titre de Naughty Dog, avec les éditions collector et spéciale qui sont également présentes sur le podium. Si ça c'est pas un tsunami...

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 25 Semaine 24 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Red Dead Redemption 2 The Last Of Us Part II – Édition collector Forza Horizon 4 Les Sims 4 - Édition Standard Final Fantasy VII Remake Forza Horizon 4 2 Les Sims 4 - Édition Standard The Last Of Us Part II – Édition collector Call Of Duty: Modern Warfare Les Sims 4 : Écologie GTA V : Édition Premium FIFA 20 3 Desperados III The Last Of Us Part II – Édition cspéciale DOOM Eternal Red Dead Redemption 2 Call Of Duty: Modern Warfare Call Of Duty: Modern Warfare