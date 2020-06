Décidément, la reprise progressive des activités ne s’effectue pas sans les habituelles prises de parole des représentants par rapport aux moult bruits de couloir, qui ont, eux aussi, à nouveau l’occasion de s’exprimer. Cela tombe bien, Big Navi, le fantasme des aficionados rouges capable de battre les RTX vertes, refait parler de lui.

Cette fois-ci, il n’est pas question d’un obscur benchmark déniché d’une base de données aride, mais d’une déclaration de Devinder Kumar, le directeur financier de la firme, lors d’une allocution à la Bank of America Securities Global Technology Conference. Lors de cette prise de parole, la firme a annoncé que le GPU nommé Big Navi par les fans, et sujet aux excitations des fans, ferait partie de la famille Navi 2, sous architecture RDNA 2, et qu’il s’agirait du premier produit de cette série : comprenez ainsi que les consoles Xbox et PlayStation, elles aussi en RDNA2, ne seraient disponibles que dans un second temps. En parlant de dates, dans cette même conférence, il était également question de Zen3, dont la sortie fin 2020 est désormais actée, et coïnciderait avec celle de cette fameuse série 6000 de GPU. Une décision cohérente pour surfer sur l’effet de fêtes de fin d’année, qui ferait pencher la balance vers le créneau de septembre-octobre... mais nous retournons dans le domaine des spéculations.

De plus, RDNA2 devrait se décliner sur tous les segments possibles, comprenez donc que, tout comme NVIDIA chez qui Turing s’étale de la GTX 1650 à la RTX 2080 Ti, AMD se dirige vers une génération entière de Navi... y compris sur le très haut de gamme, voire chez les pros.

(Source : VideoCardz)

Oh ! Une nouvelle carte en approche !