Les RTX 3000 se font drôlement attendre par la communauté et les rumeurs parlaient il y a un mois d'une sortie possible pour Q4 2020. Comme nous l'avions évoqué dans un précédent billet, Nvidia devait dévoiler son architecture Ampere à la GDC. Coup du sort et confinement de mise, la GDC a été repoussée pour le mois d'août et nous laisse donc sur notre faim. Il faudra donc attendre la keynote Nvidia, en diffusion le 14 mai et qui devrait lever le voile sur cette nouvelle architecture GPU. Réjouissez-vous, de nouvelles informations viennent de fuiter, avec quelques spécifications à se mettre sous la dent. Nous avons donc pu récupérer un tableau contenant le détail des spécs des RTX 3080 Ti, RTX 3080, RTX 3070 et enfin RTX 3060. Alors s'il vous plaît, sortez les pinces - les plus grosses que vous avez -, cette image provient d'un tweet de chiakokuha, qui d'ailleurs a été supprimé (tiens donc...).

Ces données sont intéressantes, en regardant de près le modèle RTX 3070, on constate qu'avec ses 3584 cœurs CUDA, la carte se situerait entre la RTX 2080 et la RTX 2080Ti. Toujours en se basant sur le nombre de processeurs de flux, la RTX 3060 serait similaire à une RTX 2070 Super. La RTX 3080 Ti quant à elle devrait être la mieux lotie avec 8192 cœurs CUDA, soit presque le double par rapport à la RTX 2080 Ti et ses 4352 cœurs. Si l'on en croit ce slide, alors la RTX 3070 pourrait être un GPU vraiment étonnant, proposant les performances de l'ancien haut de gamme avec un accès à des performances décentes en UHD.

Si on regarde ce que la bouliche nous dit d'un point de vue Tensor Cores et RT Cores, là aussi le gain serait impressionnant. Pour rappel, le TU102 de la RTX 2080 Ti affichait 544 TC et 68 RTC, on passerait à 1024/256 ! Pour la RTX 3080, on aurait 576 TC/144 RTC contre 384/48 à la RTX 2080 SUPER et 368/46 pour la RTX 2080. La RTX 3070 aurait 448 TC et 112 RTC contre 320/40 pour la RTX 2070 SUPER, quant à la RTX 3060, elle passerait à 320/80 contre 272/34 à la RTX 2060 SUPER. Comme vous le voyez, les gains en Raytracing et en IA seraient énormes si ces chiffres se vérifiaient, mais pour l'instant ils ne se vérifient pas !

Nous avons aussi eu le droit à des dates. Alors oui, c'est toujours avec l'aide de la boule de cristal sortie du chapeau, mais bon… Il faut bien s'occuper avec ce confinement et à vrai dire, ces infos sur Ampere tombent à pic. Il est fait mention de Q3 2020 pour les modèles RTX 3070 et 3080, ce qui reproduit le schéma habituel des sorties Nvidia avec un lancement du très haut de gamme par la suite. Ce serait donc Q4 2020 pour pouvoir casser votre PEL dans une RTX 3080 Ti, alors que la RTX 3060 n'arriverait que plus tard, en 2021. Au fait, on serait aussi bien sûr du 7 nm, ce qui validerait les anciens leaks, et à la lecture des 16 Gb/s, on aurait sûrement de la mémoire GDDR6.





Trop optimiste tout ça ? Ces infos paraissent clairement trop belles pour s'avérer valides, la RTX 2070 n'avait proposé que 20% de cœurs CUDA en plus face à la GTX 1070. Ici nous serions en face de ~55% de gain avec cette RTX 3070, qui pourrait être possible avec le passage au 7 nm, mais sur une base assez optimiste. Vous allez nous dire "Oui, mais les Super ?", eh bien, on serait quand même toujours sur 40% de plus face à une RTX 2070 Super, ce qui permettrait un gain considérable des performances. Il est vrai que nous n'aurions pas vu de bond aussi grand depuis 2012, avec le passage de Fermi à Kepler, alors autant s'attendre à moins, quitte à être surpris. Pour rappel, AMD devrait aussi lancer ses GPU pour la fin d'année - pas de chapeau, c'est la roadmap qui le dit - avec support raytracing et proposer une probable alternative aux RTX 3000. (source : Guru3D)