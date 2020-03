Avec les aléas du moment, les informations sur les produits à venir pour l'année tardent à venir, surtout du côté GPU où Ampere et RDNA 2 se font attendre. Et vous savez ce que cela signifie : faute d’informations fiables et officielles, internet reprend son rythme et fait ce qu'il fait de mieux : des rumeurs, ragots et autres bouliches de cristal. Et forcément, le premier visé par le côté sombre d'internet est AMD, qui depuis quelques années devient une des cibles favorites pour les rumeurs. Et cela est fort compréhensible, puisque les rouges doivent sortir - à l'instar de l'année dernière - de nouvelles générations de CPU et de GPU : les Zen 3 et les RDNA 2.

Notre confrère Wccftech aurait en effet eu des informations - avec une fiabilité aussi bonne que les racontars de la tante du beau-frère de Gustavo - comme quoi les deux sortiraient dans une période proche, dans les alentours d'octobre prochain. Les rumeurs commencent à devenir de plus en plus présentes, soutenant des avancées majeures pour les deux éléments : gravure en 7nm+, révision complète des architectures, raytracing hardware... De quoi faire baver l'ensemble de la communauté, avec des dates qui pourraient coller avec la sortie de la prochaine génération de consoles de jeux vidéo, qui sera équipée - autant chez Sony que Microsoft - de puces basées sur RDNA 2, mais pas de Zen 3. À voir donc si cette rumeur se vérifie dans les prochaines semaines, ou s'il s'agit d'une boule de cristal qui aurait besoin d'un bon coup de polish. (source : Wccftech)