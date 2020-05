The Elder Scrolls 6 : dans une vie future, ou celle-là mais dans longtemps !

Il y a deux ans, Bethesda avait teasé deux jeux lors de l'E3 : Starfield et The Elder Scrolls 6. Il faut dire que les fans de la saga TES ont tripoté Skyrim dans tous les sens, par devant, par derrière, à gauche, à droite, sans élan, avec élan, en haut, en bas, texturé, ou pas, et ce depuis le 11 novembre 2011. Alors en deux ans, que s'est-il passé ? Aurait-on eu la chance de voir des détails ou même des images des deux jeux cette année si l'E3 avait été maintenu ?

La question, dans les grandes lignes, a été posée à Pete Hines sur Twitter, concernant The Elder Scrolls 6. La réponse, mélange de charme, d'empathie et d'agacement, fut la suivante :

It’s after Starfield, which you pretty much know nothing about. So if you’re coming at me for details now and not years from now, I’m failing to properly manage your expectations.

N'est-ce pas mignon ? En gros, Starfield arrivera avant TES6, et si le twittos veut une réponse aux détails sur TES6, il devra attendre des années pour avoir sa curiosité satisfaite. Bethesda a quand même basé sa notoriété sur The Elder Scrolls, et ce n'est pas Fallout 76 qui lui prendra sa place tant cet opus fut un loupé dans sa gestion. Il y a fort à parier qu'il faille attendre 2022 au moins avant de retâter la suite de Skyrim, avec quel moteur ?