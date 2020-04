Après un nombre de fuites déjà important pour le Z490, au tour du B460 de s’afficher sans gêne sur le net (il a osé) et de mettre en avant ses atouts via de jolies mobales de chez Maxsun. Ce chipset avait déjà fait parler de lui en début d’année et devrait se proposer en tant qu’alternative plus abordable au Z490. La marque chinoise n’est vraiment pas connue par chez nous, mais propose régulièrement des sorties hardware sur le continent asiatique. Nous voici en face de la série iCraft Gaming, propulsée par un chipset plus modeste que les cartes mères de la semaine dernière. À vue d’œil, ces cartes auront des spécifications un peu moins véloces que ce qui a pour le moment été constaté en Z490.

Ce qui nous frappe au premier abord — outre le fait que cela soit un rendu 3D assez précoce —, c’est la présence, semblerait-il, de moins de phases d’alimentation et l’utilisation d’un unique connecteur 8 pins. Rassurez vous, les processeurs Intel de 10e génération ne devraient pas avoir de mal à y tourner pour autant, la multiplication des phases étant souvent utilisée dans un but marketing. Pour le reste des éléments, c’est classique, on croise deux ports PCI-e X16 ainsi que deux emplacements M.2 pour SSD avec dissipateur. À noter que Maxsun aurait fait le choix d’un format Micro-ATX pour l’ensemble des mobales de gamme iCraft Gaming B460.

Vous noterez qu’il est amusant de voir que Maxsun a positionné trois boutons-poussoirs. Rien de vraiment nouveau dans le milieu, mais à ce stade, difficile de savoir à quoi ils serviront réellement, on aurait pu penser à des profils d’OC automatiques, sauf qu’il s’avère que nous sommes en B460. Intel aurait-il débloqué quelques fonctions pour mieux concurrencer AMD ? Pour rappel, le B360 ne propose pas l’option overclocking et ne dispose que 12 lignes PCIe. Il est alors nécessaire de se tourner sur du Z370 ou Z390 pour bénéficier des 24 lignes et de l’OC. On imagine que ce schéma sera reproduit pour le B460, bien qu’il ne soit pas encore possible actuellement de l’affirmer.

Les cartes B460 devraient permettre de profiter de Comet-Lake S sans se ruiner dans un Z490 plus onéreux. En revanche, les fonctionnalités amputées à ce chipset n’arrangeraient rien, surtout avec un B550 doté du PCI-e 4.0 comme concurrent.

Maxsun aime les design atypiques et il faut dire que l’on constate vite que le produit n’est pas adressé à notre marché occidental (mais trouverait sans mal quelques preneurs, ne nous leurrons pas). Les dissipateurs des SSD et du Southbridge sont recouverts d’un visuel anime/manga assumé, cela change vraiment de que l’on peut voir chez les marques plus traditionnelles. Au final, cette fuite ne nous apporte toujours pas plus d’informations sur les spécifications du chipset, mais nous rappelle juste que le B460 semble bien exister et qu’il est dans les cartons. (source : Videocardz)