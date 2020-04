C'est en ce mois d'avril, et pas le premier, que Nvidia a décidé de lancer ses nouvelles Geforce RTX SUPER pour portables, incluant quelques améliorations. Le line-up du caméléon se retrouve désormais intégré dans une centaine de portables gaming, qui vont de la GTX 1650 à la RTX 2080 SUPER. Le ticket d'entrée se situe à 699$, mais évidemment c'est une GTX 1650 à ce prix. Avec ces cartes, le caméléon a décidé de revoir son échelle des valeurs, ainsi pour le prix d'une RTX 2080 on a la version SUPER, pour celui de la RTX 2070 on a la SUPER aujourd'hui, et ainsi de suite comme le note le slide ci-dessous. On remarquera que la RTX 2080 disparait du catalogue.

Nvidia a également peaufiné son Max-Q, avec en point d'orgue le Dynamic Boost. Ce dernier consiste à, de manière temporaire, augmenter le boost du GPU et à diminuer celui du CPU, les jeux étant quand même bien plus sensibles à la carte graphique en règle générale. Du coup, cela offrirait en gros 5% de perfs en plus, les portables étant limités par des enveloppes thermiques qu'il faut respecter sous peine de voir la machine se transformer en torche et en pompe à chaleur. Le DLSS est bien entendu de la partie, mais toujours sur les RTX du fait de la présence des Tensor Cores.

Autre détail sympa, la technologie Optimus permet désormais d'activer le G-Sync directement. Optimus permettait de switcher du GPU à l'iGPU selon l'usage, ceci afin d'économiser la batterie si jamais vous n'aviez pas besoin de la puissance du GPU. Les deux passent par un switch, qui active G-Sync automatiquement. En plus de cela, G-Sync doit améliorer la longévité de la batterie en jeu, en affichant ce que le GPU lui ordonne, et non plus en fonctionnant par paliers figés classiquement 30, 60, 120 Hz. Un moniteur à 120 Hz en permanence consomme plus qu'un qui s'adapte au débit du GPU.

Au final, le seul reproche qu'on pourrait faire à ces nouveaux portables réside dans leurs CPU. Vous avez vu ce matin que les Comet Lake-H sont lancés, et ce sont eux qui sont repris dans la totalité des portables lancés ce jour. Or, on aimerait réellement voir du Renoir, qui devrait être infiniment moins violent sur la batterie tout en assurant des performances comparables en gaming. Ces puces Intel ne sont pas du tout excitantes, le géant lui-même n'ayant pas été bien excité lors de sa conférence presse.