En voilà une référence que nous n’attendions pas. En effet, avec RDNA sur le segment gamer et des rumeurs de VEGA pour continuer sur le segment professionnel, AMD semble avoir sa gamme bien marquée. Cependant, une fuite en provenance de la Chine semble faire revenir d’entre les morts une carte inattendue : la RX 590.

À la base un simple refresh de la RX 580 sauce 12 nm, cette RX 590 GME serait moins puissante que la version actuelle, perdant 150 MHz pour culminer entre 1380 MHz et 1460 MHz selon les customs, ce qui la place finalement en face de la RX 580 cadencée, elle, à 1340 MHz (en boost à chaque fois)... Il faut bien rappeler que ce ne sont pas les 2304 SP présents à tous les coups qui permettront de faire la différence !

Pas de mention de finesse de gravure, il peut donc s’agir de dies de RX 580 (Polaris 20) particulièrement en forme (les derniers rescapés du minage ?) ou, au contraire, un Polaris 30 des RX 590 « standards » fatiguées. Quoi qu’il en soit, les premières cartes sont d’ores et déjà en précommande en Chine, c’est pourquoi il est probable que cette version leur soit réservée. En effet, ce serait lion d’être la première fois qu’une firme recycle et surf sur un nom pour ventre, pensons par exemple à la RX 580 2048SP au bon goût de RX 570. De toute manière, avec une date de sortie supposément fixée au 9 mars, nous serons vite fixés ! (Source : ExpreView via WCCFTech)