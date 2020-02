L'action de NVIDIA - NVDA - a touché de nouveaux sommets hier en se stabilisant entre 310 et 312 $ ! Une montée particulièrement formidable si l'on se souvient que le cours de l'action du constructeur se trouvait à seulement 101 $ il y a 3 ans, avec une pointe à 281 $ en pleine période de grâce du minage de cryptomonnaies en 2018, suivie d'un effondrement tout aussi dramatique après l’exposition de cette bulle pour en arriver à 129 $ fin 2018. Et depuis l'entame de 2019, c'est une nouvelle course vers le sommet qui a démarré et semble désormais avoir atteint un point culminant en ce début de 2020, après avoir "stagnée" un moment à 300 $ ! Mais quelles sont les motivations derrière une telle "reprise" un peu soudaine et sans nouveautés immédiates à l'appui ?

Eh bien, il se trouve que ce serait le cabinet d'analyse Bernstein (apparemment jugé comme étant assez sceptique à l'égard de NVIDIA), par l’intermédiaire de son analyste Stacy Rasgon, qui aurait beaucoup contribué à doper les dernières spéculations en révisant à la hausse la note de l'action de NVIDIA, désormais classée en "surperformance", alors qu'elle avait été dégradée auparavant par plusieurs analystes suivant une ère Pascal trop longue et l'ascenseur émotionnel du minage. Bernsteint aurait d'ailleurs admis que ce fut carrément une erreur de ne pas avoir mis à jour plus tôt la note, le cabinet étant désormais visiblement emballé par la popularité croissante de Turing (toute catégorie confondue) et l'augmentation des dépenses en faveur du cloud hyperscale. En sus, l'analyste voit également d'un très bon œil l'acquisition de Mellanox.

Il n'est pas à écarter non plus que les spéculateurs anticipent déjà de belles choses pour le GTC 2020 de NVIDIA, où le Caméléon devrait dévoiler de nouveaux GPU pour les datacenters, potentiellement à base de l'architecture Ampère. Le grand manitou a d'ailleurs joué le jeu du suspense en déclarant que "vous ne serez pas déçus" à propos de sa prochaine conférence à San Jose, ou comment brosser les investisseurs dans le bon sens du poil. Qui sait, la RTX 2080 Ti CyberPunk 2077 aura peut-être fait son p'tit effet aussi pour le culte de l'image de la marque.

D'autres seront peut-être un peu plus surpris de la nouvelle, NVIDIA a prévenu un peu plus tôt que l’épidémie du coronavirus pourrait avoir un impact sur sa chaîne d'approvisionnements et a réduit de 100 millions de dollars ses prévisions pour le premier trimestre de 2020, en précisant toutefois que l'impact commercial effectif du virus reste bien difficile à anticiper. En tout cas, cette information n'a visiblement refroidit personne et Bernstein a même fait passer son objectif de cours sur les actions de NVDA de 300 à 360 $, rien que ça, la confiance règne !

Pour l'anecdote, pendant ce temps-là AMD non plus n'est pas en reste (certes, à un tout autre niveau), très loin de là, l'action de l'équipe Lisa Su ayant grimpée de 10 $ depuis janvier à 59 $ aujourd'hui, sur les talons d'Intel qui navigue en ce moment autour des 66 $. Bon, la bourse c'est bien chouette, mais vivement les prochaines bastons hardware !



Tournée générale de "the more you buy, the more you m'enrichissez save" !