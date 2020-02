Pas d'excuses pour le titre, suivant la dernière actualité sur les plateaux HAMR du japonais SDK (grand producteur de plateaux pour disque dur) et des commentaires très pertinents qu'elle avait visiblement inspirés, on se devait bien de marquer un peu le coup !

Pas de HAMR aujourd'hui, mais un communiqué de SDK sur le début des livraisons de plateaux type MAMR (microwave assisted recording) pour disques durs, qui confirme que les supports sont en production et que Toshiba est prêt à les exploiter prochainement au sein de nouveaux disques durs au fil des mois suivants.

Plus spécifiquement, Toshiba devrait s'en servir pour un futur modèle 18 To intégrant 9 plateaux et destiné aux serveurs. Chaque plateau dispose donc d'une capacité de 2 To et dont la nouvelle épaisseur réduite a permis à Toshiba de s'affranchir de la limite d'une conception à 8 plateaux couramment utilisée pour les disques durs contemporains. SDK n'a jamais révélé l'alliage magnétique ou le substrat utilisé pour ses nouveaux plateaux, mais il se pourrait qu'il s'agisse d'un substrat en aluminium comme pour ses futurs plateaux HAMR et d'ailleurs la bonne majorité des disques.

C'est dans le cadre de l'annonce de ses résultats financiers 2019 que Showa Denko a confirmé la nouvelle, ce qui pourrait aussi indiquer que Toshiba a potentiellement commencé à distribuer des échantillons de 18 To MAMR à ses clients, sans pour autant pouvoir avancer une quantité quelconque et s'il s'agirait plutôt d'échantillons ES (engineering sample) ou QS (qualification sample). Autrement dit, même en essayant de lire entre les lignes, le communiqué de SDK ne donne aucune indication quant à l'emploi du temps de Toshiba pour le lancement de ses disques durs MAMR, si ce n'est qu'on serait désormais plus proche que jamais du lancement commercial d'un disque dur MAMR.

Les concurrents ne sont évidemment pas en reste, HAMR et MAMR sont dans les bacs chez tout le monde et depuis assez longtemps, mais ça traîne encore un peu des pieds. Par exemple, après avoir lancé le plus gros disque dur (SMR) du marché, Western Digital a (encore une fois) précisé début 2020 sa stratégie pour l'avenir, la nouvelle première étape étant désormais la technologie "hybride" ePMR (parfois aussi appelée EAMR), suivie en principe d'une transition définitive vers HAMR ou MAMR, le constructeur explorant a priori toutes les options. Chez Seagate, les disques durs 18 et 20 To sont également attendus cette année, ainsi que le début de la production en volume des premiers modèles HAMR à l'aube de 2021, si tout se déroule comme prévu et que le constructeur arrive à s'en tenir à cette roadmap présentée en novembre dernier. (Source : Showa Denko, via Anandtech)

HAMR attend sagement son tour...