Une fuite de plus à mettre au compte de Comet Lake-S. Comme à chaque fuite, difficile de dire si elle est orchestrée, ni même si elle est véridique, aussi on fera comme d'habitude, on la considèrera comme hypothétique. Ainsi le Core i7 10700F aurait été testé par un site coréen, inconnu au bataillon des sites à rumeurs comme Xfastest, Twitter Tum Apisak, etc. Quasarzone aurait pu tester ce CPU dont on sait qu'il aurait un coefficient bloqué s'il était confirmé du fait de son suffixe non K et sans iGPU du fait de son suffixe en F.

La fréquence de base seule est dévoilée, elle serait de 2.9 GHz, mais évidemment on ne sait pas à quelle vitesse aurait pédalé l'engin sur tous les coeurs, en sachant que c'est un 8 coeurs et 16 threads. On peut imaginer un 4.2. GHz au minimum, mais rien ne filtre. En tout cas sur Cinebench R20, l'engin aurait topé, image à l'appui, 4781 points. Si on regarde sur la toile ce qui a déjà été testé, on voit bien que le Ryzen 7 3700X tourne entre 4750 et 4950 points, c'est dépendant également de la RAM et du support de la carte mère. En définitive, il ne faudrait pas s'attendre à une révolution,avec un 14nm poussé encore un peu plus, le gain devrait se faire d'une part sur le nombre de coeurs à série équivalente (série Core i7 qui gagne l'HT comme la série i5, série i9 avec 10 coeurs, etc), et d'autre part sur les fréquences.

Cliquez pour grossir