On en parlait ce matin, via comptes Twitter interposés, Nvidia et Cyberpunk se sont amusés à teaser une Geforce aux couleurs du jeu. La carte est désormais officiellement lancée, il s'agit d'une RTX 2080 Ti Founders Edition, ayant donc les mêmes caractéristiques que les autres, mais skinnée Cyberpunk 2077. Elle est vêtue de jaune, et frappée du logo du jeu sur la backplate, tandis que la face avant arbore un liseré jaune qui est en fait la carlingue peinte en jaune.

Elle sera tirée à 200 exemplaires, dont 77 qui seront offerts aux participants d'une opération de séduction/sympathie sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook. Les gens ont jusqu'au 28 février pour participer. Les 123 cartes qui restent seront dispatchées selon les salons, prêts, démo, etc, elle ne sera donc pas vendue au détail.