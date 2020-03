Hopper, on en a parlé l'autre jour, le mois dernier en fait. Il se murmurait que cela pourrait être le nom de code de la prochaine architecture Nvidia post-Ampere. Ampere, vous le savez, est la recette que nous concocte Nvidia pour son premier jet 7nm. Mais la suite devrait se nommer Hopper, en mémoire de cette informaticienne qui a créé le premier compilateur en 1951 et le langage COBOL en 1959. La première source 3DCenter il y a quelques jours disait que Hopper servirait pour des modules MCM, il n'est pas du tout clair ni acquis que Hopper sera du multi-chip, déjà que Nvidia ne dit rien au sujet de cartes du moment, alors pour quelque chose qui ne devrait pas être là avant 2022...

Le fait est que si on ne sait rien de clair sur Hopper, hormis "le cousin de mon voisin qui travaille chez Nvidia a entendu dire que...", le caméléon a quand même enregistré le mot auprès du United States Patent and Trademark Office. Ceci fut validé le 4 décembre dernier, ce qui implique de toute évidence qu'il y aura un jour un produit portant ce nom de code. D'ici là de l'eau va couler sous les ponts, et les yeux sont rivés pour l'instant vers Ampere dont on ne sait pas grand-chose hormis des évidences comme de meilleures perfs en Raytracing, ainsi qu'en rastérisation.