Ampere devrait arriver en toute vraisemblance l'année prochaine, mais d'ores et déjà il se murmure que son successeur se nommerait Hopper. En règle générale, les Hopper au cinéma US ne sont pas des veinards, on se souvient du merveilleux film Batlleship où le capitaine de frégate Stone Hopper se fait sauter le caisson avec son bâtiment par des aliens peu enclins à l'empathie, ou du réellement fabuleux Predator où le major Dutch récupère sa plaque sur son corps plumé comme un poulet de cantine. Alors qui est Hopper ?

Heureusement Mme Hopper avait un peu plus de bol, elle était informaticienne dans la marine US et a mis au point le premier compilateur en 51 et le langage COBOL en 59. Bref c'était une tronche puisqu'elle nous a quittés dans la plus grande indifférence en 92, étant plus réputée dans son pays que dans le nôtre où Hanouna règne en maître du vide intersidéral audiovisuel ! Dans tous les cas, on peut imaginer que Hopper, s’il existe réellement en tant que GPU, serait lancé en 2022. D'ici là, AMD aura déployé son RDNA2, et Intel son Xe. Et avec trois larrons, il va falloir jouer des coudes pour manger la plus grosse part du gâteau. (3D Center)