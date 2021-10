Il y a quelques jours, ASUS officialisait sa RTX 3070 dont le refroidisseur était né du cerveau du Mr Hibou. Noctua avait mis au point un système que nous pouvons qualifier d'overkill tant il rendait la carte énorme. Quatre slots utilisés, deux NF-A12x25, et voilà comment un des GPU les moins énergivores de la gamme Ampere se retrouve enrhumé. TPU a fait le test de la bête, et il en ressort un point important : elle a les résultats d'une RTX 3070 classique, il n'y a donc pas de plus-value majeure, ce n'est pas pour ça qu'on la choisira.

On attend des températures sous contrôle, et le tout dans un silence de cathédrale en charge. C'est, depuis des années, le Graal de tous les joueurs, et de plus en plus compliqué à choper tant la consommation des GPU augmente, du coup les constructeurs essayent de résoudre l'équation température/nuisances sonores par diverses courbes intégrées. Alors ne tournons pas autour du pot, oui, la RTX 3070 ASUS cofondée avec NOCTUA est une réussite absolue, selon le test de TPU, elle est d'une part la plus fraiche avec une charge à 60°C en mode Performance ou 66°C en mode normal, mais surtout la plus silencieuse, et de loin. En mode normal, elle fait 23 dBA, elle monte à 26 dBA en mode Performance.

La grosse question qui rode, c'est de savoir si nos deux lascars seraient en mesure de faire de même sur des GPU plus violents, comme les RTX 3090, 3080 Ti, 3080 et la moins réussie du lot la RTX 3070 Ti ? La curiosité de voir cela est grande !