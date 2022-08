AMD et Intel ont annoncé leurs derniers résultats financiers, NVIDIA est donc le prochain dans la liste. Mais plutôt que de garder la surprise pour le dernier moment, NVIDIA a pris les devants pour annoncer d'emblée la mauvaise nouvelle et prévenir ses investisseurs : les résultats pour Q2 2022 (année financière 2023 pour NVIDIA) seront durs à encaisser ! Alors que tout allait virtuellement encore très bien et fort lors du dernier trimestre, le ton a désormais radicalement changé, et comme Intel, NVIDIA aussi ne semblait pas du tout avoir vu venir ce revirement assez soudain de la situation. Comme quoi...

En bref, NVIDIA ciblait en mai dernier un chiffre d'affaires de 8,10 milliards pour Q2 2022, mais ce chiffre a désormais été révisé à 6,70 milliards de dollars, soit tout de même environ 21 % de moins ! Avec ceci, la marge d'exploitation brute (le profit réalisé sur les ventes avant toute déduction) du constructeur se serait effondrée en passant de 65,1 % à 43,7 % ! La très grande majorité de cette baisse serait à imputer directement à l'activité gaming du constructeur, dont le ventes auraient ainsi dramatiquement fondues de 44 % depuis le trimestre dernier, reléguant pour la première fois ce segment très largement à l'ombre de l'activité data center, qui sera a priori l'une des seules à afficher une croissance positive (mais à peine). Justement, NVIDIA semble aussi avoir profité d'une jolie explosion côté automobile, avec un joli +59 % par rapport à Q1. À défaut, ceci devrait au moins rassurer NVIDIA quant à ses choix de diversifications vis-à-vis de son cœur de métier originel, le gaming.

Le PDG, Jensen Huang, est monté à la barre pour confirmer l'évidence, à savoir que les projections de vente de produits gaming de l'entreprise ont considérablement baissé au fil du trimestre et que cette situation devrait perdurer en raison des conditions macroéconomiques. Pour y remédier et se débarrasser au plus vite d'un inventaire Ampere clairement conséquent, couteux et gênant à l'aube de RTX 40 s'annonçant a priori surpuissantes, le PDG a confirmé que des actions ont été entreprises avec les partenaires pour ajuster les prix dans les canaux de distribution. Les prix des GPU sont en baisse depuis le début de l'année, mais celle-ci semble avoir pris de l'ampleur ces dernières semaines et parfois de façon assez spectaculaire, particulièrement chez NVIDIA.

Accessoirement, le CFO de NVIDIA s'est également plaint de l'effet financier négatif des contrats d'achat à long terme, que NVIDIA (et ses concurrents) a signé au plus haut de la pénurie de semiconducteurs et qui avaient effectivement été des sujets de conversations en 2021, et encore au début de cette année. NVIDIA regretterait-il déjà ces engagements (couteux), potentiellement signés sous le coup d'une petite panique ?

Bon, les chiffres définitifs de NVIDIA ne seront publiés que le 24 aout prochain, l'histoire ne nous dit pas encore si le résultat net sera positif ou négatif, mais il est déjà évident que l'on se dirige là aussi vers une véritable « vérification de la réalité » comme le disent les anglois... (Source)