Précédant de peu les annonces de MSI, un autre intégrateur avait déjà annoncé son propre modèle d’Arc A380 : ASRock. Prénommé Arc A380 Challenger ITX, il s’agit d’une version à un seul moulin, mais à l’encombrement réduit ; dédié — comme son nom l’indique — aux configurations en mini-ITX fuyant les tours volumineuses.

Une fois encore, le ACM-G10 reste sage avec 8 « cœurs » Xe soit 1024 ALU, quoique la fréquence de 2250 MHz puisse légèrement effleurer le brushing de mamie (+12,25 % par rapport aux préconisations des bleus). Pour autant, le bon vieux monobloc alu demeure de la partie : malgré les 500 W d’alimentation conseillés, le GPU devrait rester au frais !

Au niveau des performances, surprise ! La belle a laissé quelques score dans son sillage, étrangement flashés à 2450 MHz (soit un overclock de 22,25 % !), de quoi afficher sous 4 668 points sous 3D Mark tout en stabilisant 78 °C, pas si mal vu la faible carlingue et les 92 W pompés (au lieu des 75 W nominaux). Par contre, le score fait l’exploit de se placer en dessous de 5000 points de la GUNNIR, sachant que les autres jeux utilisés dans le « test » ne comparent pas la nouvelle venue à une carte existante. Ainsi, tirer 47,51 FPS sur CyberPunk 2077 semble une belle affaire, mais si c’est en 720p sans RT, la prouesse est de suite moins périlleuse ! De même, CS:GO, DOTA 2 et APEX ont permis à cette A380 de lâcher respectivement 160, 146 et 91 images par seconde : de quoi pouvoir jouer sans crainte — encore heureux vu les titres ! Bref, rajoutez l’exclusivité de la carte aux OEM, et vous obtenez un sauce qui est encore loin de prendre, surtout aux quasi 200 $ affichés. Suivant ? (Source : Wccftech)