Intel fut loin de répondre à ses attentes il y a quelques jours. Si le géant bleu a brassé 15,3 milliards de dollars, il a perdu 500 millions, une goutte d'eau dans l'océan de billets que possède la firme. AMD vient de dévoiler ses chiffres. À son échelle, il bat son record, avec 6.55 milliards de dollars. Rappelons qu'il n'y a pas si longtemps, AMD peinait à faire 1,5 milliard sur ses meilleurs trimestres, l'entreprise est donc en, grande forme. Elle a également engrangé un bénéfice net de 447 millions de dollars. Par rapport au même trimestre l'année d'avant, elle a un CA 70 % supérieur, mais un bénéfice en recul de 37 %. Comme le disait Mattiou lors du billet Intel, avant chaque lancement, les firmes perdent un peu de thunes pour constituer le stock de puces qui seront mises en vente peu de temps après, a priori le 15 septembre dans le cas de Ryzen 7000.

Lisa SU a affirmé que ces bons chiffres venaient de toutes ses divisions, mais que la branche data center et embarqué pétaient le feu ! Elle a aussi donné quelques indices sympathiques. Premièrement, Zen 5 est bien prévu pour 2024, on peut sans trop se planter estimer au second semestre 2024 son arrivée, ce qui ferait 2 ans de vie des gammes, comme ce fut le cas pour Zen 3. Ensuite, RDNA 3 devrait avoir un rapport perf/watt supérieur de 50 % à RDNA 2, sachant que la nouvelle génération arrivera en 2022, mais après Raphael. C'est un programme sympa, nous verrons ce que les autres proposent également.