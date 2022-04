Le nouveau rapport d'analyse du marché du semiconducteur publié par Counterpoint Research nous peint un tableau un peu moins morose pour l'état de l'approvisionnement pour le restant de l'année. En bref, l'analyste s'attend à du mieux d'ici la seconde moitié de l'année, après avoir pu étudier les écarts entre l'offre et la demande et collecté les informations de sources diverses de l'industrie. Des données qui ont permis à Counterpoint de produire un graphique temporel des niveaux de pénurie de composants dans plusieurs domaines d'usages. Voici la présentation en question, plutôt claire et simple à lire :

Par rapport à 2021, c'en serait donc terminé des deux et trois points rouges indiquant un dépassement de 10 à 30 % de la demande par rapport à l'offre ! Dans la première catégorie de composants pour les moniteurs à base de cristaux liquides, seul l'approvisionnement de PMIC (Power Management Integrated Circuit) serait encore un peu en deçà de ce qui serait nécessaire cette année. Rien à signaler dans la seconde catégorie dédiée à la mémoire. Dans la troisième, on remarquera que Counterpoint s'attend toujours à quelques difficultés pour l'approvisionnement en GPU dédié, quand bien même les dernières tendances sont franchement encourageantes, avec des stocks à présent parfois commercialisés à des tarifs plutôt proches des prix conseillés par les fabricants. Néanmoins, il va donc peut-être falloir s'arracher encore un peu.

Counterpoint n'a rien relevé côté CPU, ce qui pourrait en surprendre quelques-uns étant donné l'absence de certains processeurs mobile d'AMD dans le commerce et les difficultés pour se procurer un Ryzen 7 5800X3D à un prix raisonnable, par exemple. La dernière catégorie englobe les puces diverses utilisées sur les PCB des cartes PCIe (graphiques ou autres) et cartes mères. Ici, on voit que Counterpoint anticipe aussi des approvisionnements toujours un peu serrés pour les puces Wi-Fi et les PMIC - mais tout de même moins qu'avant pour ces dernières.

Dans l'ensemble, on peut donc en conclure que 2022 ne ressemblera en rien à 2021 et que le pire est a priori derrière nous, du moins si l'on s'en tient au travail et à la vision de Counterpoint Research. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec certaines des constatations. Après tout, certains discours en début d'année peignaient d'emblée un tableau largement plus pessimiste, tandis que d'autres s'attendent plutôt à un crash et à l'éclatement de la bulle. Il ne faut pas non plus oublier l'impact potentiel des nombreux imprévus pouvant émerger en cours de chemin, à l'image du conflit en Ukraine, et qui ne peuvent que difficilement être anticipé par ce genre d'analyse.