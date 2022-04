Face aux rumeurs qui s'agitent et nous proviennent d'un peu partout, le doute n'est plus permis vraiment quant à l'existence prochaine des RX 6x50 XT chez AMD, le p'tit « refresh » que l'équipe de Lisa Su aurait planifié pour conclure l'ère RDNA 2 pour desktop. Enfin, « refresh » est peut-être un bien grand mot pour ce qui ne serait a priori qu'une série avec des fréquences boostées pour le GPU et la mémoire, rien de plus, sauf surprise. Mais bon, cela permettra potentiellement de mieux repositionner certains des Radeon face aux concurrentes GeForce.

Alors que GIGABYTE avait lui aussi déjà enregistré les siennes avec l'EEC, la branche européenne d'ASRock vient tout juste elle aussi de faire son devoir en tant que partenaire d'AMD et a déposé 5 modèles de RX 6x50 XT auprès de l'organisme en question, dont voici les noms de code : RX 6950 XT OCF 16G, RX 6750 XT PGD 12 GO, RX 6750 XT CLP 12GO, RX 6650 XT CLD 8GO, RX 6650 XT PGD 8GO ! En se basant sur les références existantes, ces petits ensembles de chiffres et de lettres nous permettent aussi de spéculer sur les familles de Radeon d'ASRock dans lesquelles s'insèreront ces futures cartes graphiques, et donc de mieux imaginer au passage ce que pourrait être la taille et le refroidissement pour chacune d'entre elles : RX 6950 XT Overclocked Formula 16 Go (, RX 6750 XT Phantom Gaming Dual 12 Go Overclocked, RX 6750 XT Challenger Pro 12 Go Overclocked, RX 6650 XT Challenger Dual 8 Go Overclocked, RX 6650 XT Phantom Gaming 16 Go Overclocked. 5, ça ne parait pas beaucoup, mais c'est déjà bien assez, non ? Il s'agirait aussi à chaque fois du meilleur ou des deux meilleurs modèles de chaque gamme.

Bien entendu, tout cela est à prendre avec les pincettes usuelles. Un produit enregistré chez l'EEC ne donne pas toujours un produit commercial. En sus, les référencements peuvent parfois aussi n'être qu'indicatifs. Toutefois, il est évidemment que quelque chose se prépare. La réponse, nous l'aurons peut-être en fin de compte le 10 mai prochain, la dernière date de lancement en vigueur du côté des rumeurs pour ce refresh de RDNA 2, en souhaitant que bonne disponibilité et prix corrects soient aux rendez-vous...